/680594/مدير-التربية-الفكرية-بالتربية-والتعليم--لدينا-102-ألف-طالب-من-ذوي-الهمم-بمدارس-الدمج-علي-مستوي-الجمهورية

قال الدكتور عمرو محمد مدير إدارة التربية الفكرية بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزراة تراعي الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة في الدمج جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم لمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائبة منال نصر بشأن دمج أصحاب الهمم في مرحلة ما قبل التعليم ، وسياسة وزارة التربية والتعليم في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي من خلال التشخيص الطبي للطلاب ذوي الهمم وحيث حيث يراعي تطبيق القرارات الوزارية والقواني الخاصة بذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017 ،و10 لسنة 2018

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وأكد "مدير إدارة التربية الفكرية بوزارة التعليم ، أن الوزارة تراعي تطبيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بدمج ذوي الإعاقة بالمدارس مشيراً إلي أن هناك 70 الف مدرس يعملون في هذا المجال وتم تدريبهم بالتعاون بين الوزارة وكلية علوم الغعاقة بجامعة الزقازيق

وأكد"مدير إدارة التربية الفكرية بوزارة التربية والتعليم ، أن هناك 102 ألف طالب من ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة ، وأن هناك 605 فرفة مصادر تكلفة الغرفة 62 ألف جنيهاً حيث بها وسائل تعليمية وترفيهة للطلاب ذوي الإعلاقة .

مدير التربية الفكرية بالتربية والتعليم : لدينا 102 ألف طالب من ذوي الهمم بمدارس الدمج علي مستوي الجمهورية

وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي باستمرار مناقشة طلب الإحاطة لجلسات مقبلة وبحضور فريق متخصص من التربية الخاصة والصحة النفسية بوزارة التربية والتعليم ومتخصصين في الغرف الخاصة بطلاب الدمج