أخبار مصرية

صور..اتصالات النواب تناقش أزمات شبكة الإنترنت فى بنى عبيد بالدقهلية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

/680595/صوراتصالات-النواب-تناقش-أزمات-شبكة-الإنترنت-فى-بنى-عبيد-بالدقهلية

شهدت لجنة الإتصالات بمجلس النوابن الأحد،  نظر طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم الالتزام بما تم إدراجه في خطة الدولة في الأعوام السابقة من إحلال وتجديد شبكة الإنترنت بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية وتهالك مبنى سنترال بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

دوت الخليج

b1ebb604ee.jpg

 

 

8385a57a0c.jpg

 

 

add6778651.jpg

 

 

94238ac497.jpg

 

 

a7eec221ab.jpg

 

 

fab2298132.jpg

 

 

ad7e5f4616.jpg

 

 

4bc0c1f063.jpg

 

 

-كما شهدت أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ رضا غازي، بشأن تضرر أهالي البر الشرقي بمدينة نيروة بمحافظة الدقهلية من عدم وصول خدمة شبكة التليفونات الأرضية إلى منازلهم مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أسامة عبدالعاطي، بشأن ضعف وقلة خطوط التليفونات الأرضية في معظم قرى مركزي السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور..اتصالات النواب تناقش أزمات شبكة الإنترنت فى بنى عبيد بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا