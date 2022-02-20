صور..اتصالات النواب تناقش أزمات شبكة الإنترنت فى بنى عبيد بالدقهلية

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شهدت لجنة الإتصالات بمجلس النوابن الأحد، نظر طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم الالتزام بما تم إدراجه في خطة الدولة في الأعوام السابقة من إحلال وتجديد شبكة الإنترنت بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية وتهالك مبنى سنترال بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

دوت الخليج -كما شهدت أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ رضا غازي، بشأن تضرر أهالي البر الشرقي بمدينة نيروة بمحافظة الدقهلية من عدم وصول خدمة شبكة التليفونات الأرضية إلى منازلهم مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أسامة عبدالعاطي، بشأن ضعف وقلة خطوط التليفونات الأرضية في معظم قرى مركزي السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

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