/680597/إسكان-النواب-تستكمل-دراسة-الأثر-التشريعي-لتطبيق-قانون-التعاون-الإسكاني

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، استكمال دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني. دوت الخليج

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