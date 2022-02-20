/680598/بالأرقام-فاجري-قطعة-بيراميدز-المفقودة التي-كان-يبحث-عنها

تألق فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الجديد، خلال مباراة فريقه أمام زاناكو الزامبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقاد المهاجم الجنوب إفريقي، بيراميدز للفوز بثنائية وهو من سجل الهدفين، وكان يعاني الفريق السماوي من مركز المهاجم الصريح، حيث لم يستقر إيهاب جلال على من يشغل تلك المركز خلال المباريات السابقة.

ولكن بعد تألق فاجري في المباريات التي خاضها مع بيراميدز، يثبت اقدامه بنسبة كبيرة ليكون مهاجم الفريق الأساسي خلال الفترة القادمة.

ويستعرض معكم تعحيا مصر ماذا قدم فاجري مع بيراميدز أمام زاناكو

•100٪ دقة المحاولا على المرمى (3)

•63٪ نسبة نجاح المراوغات (3)

•55٪ نسبة نجاح العرضيات (2)

•2 فرص محققة صنع

•16 اكثر من دخل في التحامات

•هدفين

•9.0 اعلى تقيم في الجولة الافريقية

فاجري يقود بيراميدز للفوز على زاناكو خارج ملعبه بالكونفدرالية

حقق بيراميدز الفوز على نظيره زاناكو الزامبي، بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وقدم لاعبوا بيراميدز مباراة قوية وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم خارج ملعبهم، بينما لم يستطيع لاعبي فريق زاناكو أن يعودا للقاء أو يسجلوا أي أهداف في افلريق السماوي.

بيراميدز ضد زاناكو

وقدم فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الجديد، مباراة قوية وأستطاع تسجيل هدفين في الدقائق 45 و83، ليقود فريقه للفوز على زاناكو خارج الديار.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة رقم 6 متصدراً المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما ظل اناكو بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.

تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أسامة جلال - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - حسين السيد - محمود الجباس

وخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر والمدافع أحمد أيمن منصور.