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بعد احتلال مصر المركز الأول أفريقيا بسرعة الانترنت

09:14 م - الأحد 20 فبراير 2022

دوت الخليج

لقياس سرعات الانترنت حيث استعرض التقرير احتلال مصر للمركز الأول علي القارة الأفريقية في ثبات متوسط سرعة الانترنت معبرة عن سعادتها قائلة معدل نمو الاتصالات في مصر في تزايد بشكل ملحوظ والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية تشكل دائرة إنجازات مختلفة مما يكون له تأثير إيجابي علي الدولة في أكثر من مجال.

مرثا محروس: الانجازات المحققة تعزز وضع مصر علي الخريطة العالمية الرقمية

وأضافت" محروس" أن الانجازات المحققة تعزز من وضع مصر علي الخريطة العالمية الرقمية خاصة وأن مصر استعرضت للعالم تقرير التنمية الرقمية لعام ٢٠٢١ أمام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا وأشادت قائلة الآن نشهد فترة حاسمة في تاريخ مصر فما حدث يعتبر نقلة نوعية لمصر بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشهادة العالم لافتة إلي أن هذه أول مشاركة لمصر في فعاليات عرض التقرير العربي معربة عن فخرها بردود الأفعال المشيدة بإنجازات مصر مؤكدة أن وضع مصر المستقر له صلة وثيقة بنمو معدل الاتصالات والتكنولوجيا في ظل السعي لبناء جمهورية جديدة لمجتمع رقمي متكامل.