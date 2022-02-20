/680601/سياحة-النواب-تواصل-مناقشة-جهود-الحكومة-لتعزيز-السياحة-المصرية-بالخريطة-الدولية

شهدت لجنة السياحة بمجلس النوابـ، استمرار مناقشة جهود وزارة السياحة والآثار، فيما يتعلق بخطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

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