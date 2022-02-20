جامعة بنى سويف توافق على تنظيم لقاءات مع سفراء الدول العربية والإفريقية 

جدة - نرمين السيد - وافق رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور منصور حسن، على تنظيم عدد من اللقاءات مع سفراء عدد من الدول العربية والإفريقية خلال شهر مارس المقبل، لجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين والتعريف ببرامج الجامعة المتميزة ومواردها البشرية وإمكاناتها من المعامل والمختبرات، ومناقشة ما أثمرت عنه الاجتماعات التى تمت مع الملحق الثقافى لدول المغرب والجزائر وفلسطين والبحرين وتونس.





جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور منصور حسن اجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة. وفى سياق منفصل، ترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات، حيث تمت الموافقة على إبرام عدد من التعاقدات الخاصة بتجديد صيانة التكييفات، ومكافحة الحشرات، وتزويد الدار بنظام للتدفئة مع مراعاة إجراءات السلامة والأمان، وكذلك الموافقة على عمل حساب لمركز المؤتمرات منفصل عن حساب دار الضيافة. كما استعرض الاجتماع تقريرا حول إيرادات شهر يناير 2022 لمجموعة فنادق الجامعة بعد تشغيل دار الضيافة، بحضور عدد من عمداء الكليات، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات ودار الضيافة، وأعضاء مجلس الإدارة.

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