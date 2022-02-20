عاجل- تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - طقس الإثنين:

وأكدت البيان الرسمى للأرصاد، أن طقس غدًا الإثنين سيكون معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفئ على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة عى كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وجاء طقس الأسبوع كالتالى :



حالة الطقس يوم السبت 26 فبراير:

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس السبت، شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجع البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.