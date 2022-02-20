هانى ضاحى: أرباح نقابة المهندسين تخطت مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف ضاحى، خلال مؤتمر قائمة "مهندسون فى حب مصر"، والتى تخوض انتخابات نقابة المهندسين، اليوم الأحد، بنقابة المهندسين بسوهاج، إنه تم تسلم النقابة وعليها مديونية بملايين الجنيهات، لتجنى الآن أرباحا تصل لأكثر من مليار جنيه، بجانب دعم النقابات الفرعية فى المحافظات المختلفة فى شتى المجالات، متابعا: "لدينا متسع تدعيم النقابات الفرعية بعد أن كان بها عجز وتم تحسين بنية أساسية ونجحنا فى دعم أكثر من 12 نقابة فرعية فى تقديم الخدمات المقدمة للمهندسين".

وعن الرعاية الصحية لأعضاء النقابة قال: "عملنا تحول رقمى لتقديم الخدمات الطبية فى عام 2021 وهذا العام انتظمت كل الخدمات الطبية المقدمة وتعاقدت النقابة مع مراكز التحاليل والأشعة، وتم زيادة الحدود الخاصة بالرعاية الطبية تصل إلى 27 ألف جنيه".

وتخوض قائمة "مهندسون فى حب مصر"، الانتخابات على جميع المقاعد برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين الحالى، والمرشح لمنصب النقيب لدورة جديدة فى الانتخابات التى تجرى الشهر المقبل.