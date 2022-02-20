هانى ضاحى يعلن طرح عدد من الوحدات السكنية للمهندسين الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف ضاحى، خلال مؤتمر قائمة "مهندسون فى حب مصر"، والتى تخوض انتخابات نقابة المهندسين، اليوم الأحد، بنقابة المهندسين بسوهاج، أن النقابة حصلت على ألف منحة تدريبية من وزارة القوى العاملة، وتم الدخول فى مشاريع الإسكان الجديدة، متابعا: "سيتم طرح عدد من الوحدات للمهندسين فى الفترة المقبلة".

ولفت إلى أنهم فى انتظار الموافقة النهائية بمجلس النواب على قانون النقابة، مشيدا بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى متابعة خطوات تقديم القانون للمجلس.

متابعا: "طورنا لائحة مزاولة المهنة وضفنا لها أخلاقيات المهنة، وتم الاتفاق مع التعليم العالى على تخفيض نسب المقبولين بالتعليم الهندسى ليتناسب عدد خريجى الهندسة مع الفرص الموجودة بسوق العمل".

وتخوض قائمة "مهندسون فى حب مصر"، الانتخابات على جميع المقاعد برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين الحالى، والمرشح لمنصب النقيب لدورة جديدة فى الانتخابات التى تجرى الشهر المقبل.