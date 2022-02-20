الصحة: مصر ستصبح مركزا عالميا فى صناعة اللقاحات الفترة المقبلة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الاتفاق بين وزراتي الصحة والتعاون الدولي والسفارة اليابانية، يهدف إلى توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر، بجانب زيادة عدد مراكز التطعيم، إلى ضمان التطعيم الفعال، من خلال عدد من الأنشطة المقترحة التي تعزز تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد المرض، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الجهود التنموية، ودعم خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه بموجب البروتوكول، تم تدريب ألفين من العاملين بوزارة الصحة على التعامل مع اللقاحات وتوعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا، من خلال أنظمة تدريب في أكثر من 500 موقع بالجمهورية، مردفا: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهتم كثيرا بتوطين صناعة الأدوية محليا في مصر، على اعتبار أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي، وبناء على هذا التوجيه تحركت الدولة المصرية بمجموعة من المحاور، لاسيما في تطوير البنية التحتية بشأن أماكن التخزين والتبريد للتخزين الآمن للقاحات، وأماكن اللقاحات والعامل البشري من العاملين ومدينة الدواء، وأيضا فيما يتعلق بموقع مصر وقدرتها على الوصول للعمق الإفريقي والدول الشقيقة".

وأكمل: "الرئيس مش بس مشغول برفاهية شعبه، ولكن بالدول الصديقة، ولعل توجيهه بإرسال 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك لكورونا لقطاع غزة أكبر دليل على ذلك، وذلك يأتي في إطار إعادة وضع الدول المصرية بما تستحقه على مستوى العالم".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الدولة المصرية سوف تستخدم تقنية حديثة لتصنيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لتكون مركزا إقليميا وعالميا في الفترة المقبلة.