أسامة ربيع :القناة الجديدة قللت زمن مرور السفن إلى 50% وأصبح 11...

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،هناك 10 كيلو توسعة سيتم إضافتها إلي قناة السويس الجديدة وسنعمل على تعميق القناة من 66 قدما إلى 72 قدما وهذا تحسبا للمستقبل، مشيرا إلي أن القناة أصبحت مدرسة مهنية لكسب الخبرات

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " مع الإعلامي سيد علي المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن القناة الجديدة قللت زمن مرور السفن إلى 50% وأصبح 11 ساعة فقط ، مؤكدا أن القناة الآن تعمل علي توسيع 40 كيلو الازدواج في منطقة البحيرات المرة وهو ما سيجعل هناك قناتين في منطقة البحيرات المرة .

وتابع إن القناة الجديدة كان لها أهمية كبيرة في عبور السن وفي زيادة عدد السفن المارة بالقناة ، مؤكدا أن العام الماضي مر 20 ألفا و600 سفينة.