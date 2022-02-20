/680611/مساعد-وزير-الخارجية-الاسبق-عودة-مصر-مرة-اخرى-لمجلس-الامن-واردةواثيوبيا-اخلت-باتفاقية-المبادىء

استنكر السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه الاسبق الخطوات التي تتخذها اثيوبيا وتعاملها مع مصر بشان سد النهضة وقال انها لن تتعامل باتفاقية المبادىء التي تم توقيعها في 2015 وتسال :اين مبدا التعاون،مبدا التنمية، مبدا عدم التسبب في ضرر ،مبدا الاستخدام المنصف والمناسب ، مبدا امان السد وبناء الثقه ، ولذلك فهو في خالف اعلان المباديء كلية.

دوت الخليج

كما اشار الي ان هذه الخطوة لابي احمد كانت من اجل التخلص من ضغوط الداخل حاليا وبات الوضع اكثر ارتياحا له، واضاف ان هناك متغير اخر وهو تولي الرئيس السنغال رئاسه الاتحاد الافريقي ،وهو نموذج واضح وصريح في ادارة الانهار ، كما ان السنغال تستضيف في 17 مارس منتدى المياه العالمي ،واظن ان مشاركتنا ستكون فاعلة وملف سد النهضة سيكون مطروحا بشكل قوي.

مساعد وزير الخارجية الاسبق: عودة مصر مرة اخرى لمجلس الامن واردة..واثيوبيا اخلت باتفاقية المبادىء

واضاف حجازى خلال مداخلته ببرنامج "على مسئوليتي" ان هناك حلولا واطروحات للتقارب بين البلدين ولابد من اتفاق ملزم وهو في صالح جميع الاطراف، ومن اعتقد انه يحقق التنمية علي حساب مصر فهو خاطيء واي اضطراب في هذه المنطقه سيشمل الجميع .

كما اوضح انه من الوارد ان تعود مصر مرة اخرى لمجلس الامن اذا لم يصل الاتحاد الافريقي في حل الازمة ولكن اظن ان الرئاسه السنغالية قادرة على الحل ، ولاشك ان جميع الاطراف الدولية باتت مدركه بخطورة الوضع الان وبالتالى يجب على اثيوبيا انتهاز الفرصة والتعاون مع مصر والوصول الى حل واتفاق يرضى جميع الاطراف.