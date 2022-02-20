/680612/الأوقاف-ترد-على-أنباء-أداء-صلاة-التراويح-بجميع-المساجد

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان هذا العام.

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وشددت في بيان لها، الأحد، أن ما نشر على بعض الصفحات الشخصية أو المجهولة في هذا الشأن لم يصدر أي شيء منه عنها، وليس له أي مصداقية على الإطلاق، مشيرة إلى أنها لا يمثلها سوى موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية.

الأوقاف ترد على أنباء أداء صلاة التراويح بجميع المساجد

وأشارت إلى أنها ستعلن عن تفاصيل كل شيء في حينه، محذرة من الالتفات إلى أي أخبار لا تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة أو صفحتها الرسمية، تحريًا للدقة.

كان بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت منشورات عن أداء صلاة التراويح هذا العام، بجميع المساجد.

أعلنت وزارة الأوقاف، استعدادها مبكرًا لشهر رمضان المبارك، عبر مضاعفة كمية لحوم صكوك الإطعام إلى (200 طن) ل٢٠٠ ألف أسرة من الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أنه على الجانب الدعوي ستقوم الوزارة بإعداد عدد من البرامج مع الهيئة الوطنية للإعلام فضلاً عن فقرات متعددة، تلاوات، وابتهالات، وفقرات دعوية، وفتاوى، ومسابقات رمضانية على موقع الوزارة وصفحاتها، وتخصيص عدد كامل من مجلة منبر الإسلام للحديث عن شهر رمضان المبارك.

وزارة الأوقاف تصدر بيانًا بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك

وأشارت إلى أنها ستنظم حملة صيانة وفرش وتعقيم واسعة للمساجد قبل حلول الشهر الكريم.