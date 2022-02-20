/680615/حبس-طبيب-الكركمين-أحمد-أبو-النصر-لادانته-بالنصب-وبيع-سلع-مجهولة-النصر

قامت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار سليم سليم رئيس المحكمة وأمانة سر ضياء الدين صبحي، بمعاقبة أحمد أبو النصر، والذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الاعلامية بمخترع الكركمين، بالحبس عامين ونصف لإدانته بالنصب وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية، دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها.

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وكان قبلها قد قامت سيدة ببلاغ حمل الرقم ١٣٧٠٩ لسنة ٢٠٢٠ اتهمت خلاله أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين بالنصب عليها وإيهامها بمقدرته على علاجها، وبيع بعض المنتجات والوصفات الطبية لها مجهولة المصدر وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

حبس أحمد أبو النصر لادانته بتهمة النصب

وتابعت ان هذا الطبيب اوهمها بأنها ستعطيها النتائج المرغوبة وعلاجها، ولكنها اكتشفت عقب فترة زمنية عدم فاعليه العلاج مضيفة انها ذهبت له عقب ذلك لاستبيان الأمر ومراجعته، إلا أنه تعدى عليها بالضرب.

وفاة مواطن بسبب علاج الكركمين

هذا وافادت مصادر بأن علاج الكركمين أدى إلى وفاة مريض سكر وذلك بعد وصفة طبية من الصيدلي أحمد أبوالنصر خلال الكشف عليه في مركزه الطبيي.

وبعد سؤال أسرة المتوفي عن حقيقة الامر أفادوا بأن أحمج أبوالنصر، أكد وقف علاج السكر واستبداله بوصفات وأعشاب، ما أدى لمصرعه.