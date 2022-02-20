أحد ضحايا الطبيب أحمد أبوالنصر: وصفلي أعشاب بـ 4 آلاف وتباع...

قال سمير، أحد ضحايا أحمد أبوالنصر الشهير بطبيب الكركمين، الدكتور وصفلي أعشاب بـ 4 آلاف وسعرها 20 جنيه في الحسين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه سمع أن أعشان الطبيب تعالج أمراض عديدة منها الروماتيزم والغضروف وخشونة الركبة التي أصُبت بها، مشيرًا إلى أنه طلب عبوة من الكركمين وكان ثمنها 300 جنيه وبعدها بفترة طلب عبوتين أخريين.

ونوه إلى أن المرض تفاقم عليه رغم ما اشتراه من عبوات من الكركمين، وقرر بعدها السفر إلى القاهرة لمقابلة الطبيب أحمد أبوالنصر، لكن فشل في لقائه، وقابل مساعدين له، حيث كتبت له مساعدة وصفة طبية من أعشاب الدكتور قدرت بمبلغ 4622 جنيه رغم أنها تباع في الحسين بـ 30 أو 20 جنيه