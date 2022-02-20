وزارة الأوقاف: لم نصدر أى بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد فى شهر رمضان

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف لم تصدر أى بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد فى شهر رمضان هذا العام وكل ما نشر على بعض الصفحات الشخصية أو المجهولة فى هذا الشأن لم يصدر أى شيء منه عن الوزارة ولا مصداقية له على الإطلاق

وتابع: الوزارة لا يمثلها سوى موقعها الرسمى وصفحتها الرسمية، وسنعلن عن تفاصيل كل شيء فى حينه بإذن الله تعالى، وتحذر وزارة الأوقاف من الالتفات إلى أية أخبار لا تنشر عبر الموقع الرسمى للوزارة أو صفحتها الرسمية، تحريًا للدقة.

وكان الدكتور عبد الله حسن عبد القوى المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أكد أن الوزارة بدأت استعدادها مبكرًا ومن الآن لشهر رمضان المبارك، فعلى جانب صكوك الإطعام ستضاعف وزارة الأوقاف كمية لحوم صكوك الإطعام إلى (200 طن) لمائتى ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف حسن فى تصريحات له اليوم، أنه على الجانب الدعوى ستقوم الوزارة بإعداد عدد من البرامج مع الهيئة الوطنية للإعلام، فضلًا عن فقرات متعددة: تلاوات، وابتهالات، وفقرات دعوية، وفتاوى، ومسابقات رمضانية على موقع الوزارة وصفحاتها المتعددة، وتخصيص عدد كامل من مجلة منبر الإسلام للحديث عن شهر رمضان المبارك.

واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم إطلاق حملة صيانة وفرش وتعقيم واسعة للمساجد قبل حلول الشهر الكريم.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موضوعات خطب شهر مارس المقبل والجمعة الأولى من شهر أبريل، حيث جاء موضوع الجمعة الأولى من شهر مارس وتحديدا 4 مارس (الجمعة الأولى من شهر شعبان 1443هـ) بعنوان الزكاة والصدقات ودورهما فى التنمية المجتمعية، وأوضحت الوزارة أن موضوع الجمعة الثانية - 11 مارس "الجمعة الثانية من شهر شعبان 1443هـ) - بعنوان منزلة الشهداء عند ربهم، فيما يأتى موضوع الجمعة الثالثة - 18 مارس (الجمعة الثالثة من شهر شعبان 1443هـ) بعنوان تحويل القبلة وعلاقته بمفهوم ومقاصد الإسلام، أما الجمعة الرابعة - 25 مارس- (الجمعة الرابعة من شهر شعبان 1443هـ) فستكون بعنوان "حقوق الوالدين والمسنين"، والجمعة الأولى من شهر إبريل بتاريخ 1 أبريل "الجمعة الخامسة من شهر شعبان 1443هـ") بعنوان كيف نستقبل الشهر الكريم؟.