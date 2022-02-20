/680617/حافظ-سلماوي-تشغيل-السد-تجريبيا-لا-يؤثر-على-مصر-واثيوبيا-امامها-فرصة-للتعاون

اشاد الدكتورحافظ سلماوي استاذ هندسة الطاقه بجامعه الزقازيق ببيان الخارجية المصرية تجاه مااعلنت عنه اثيوبيا بتشغيل سد النهضة واوضح خلال برنامج "على مسئوليتي " ان الامر كان متوقعا ولكن وجود توربينين فى ظل مستوي المياه في البحيرة الان لايساعد علي انتاج اي كميه كبيرة ولا تزيد عن 25 ميجا وات وهذا مجرد تشغيل تجريبي لايضر مصر تماما.

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كما اشار الي ان الغرض من هذا التشغيل هو التاكد من سلامة جميع الاجهزة وانها تعمل بصورة سليمة وهذا لا يعني تشغيل تجارى ، واضاف ان هذه ليست المشكلة ولكن الخوف من الظروف الغير طبيعية التى ممكن ان تحدث فى ظل وجود جفاف او جفاف ممتد وبالتالي كيف سيكون التعامل هنا ، لذلك لابد من وجود اتفاق قانونى ملزم للطرفين حول اجراءات التشغيل وسياسة التشغيل وامان السد ومعايير الامان والصيانة والاجراءات التي ستحدث عند وقوع مشكلة .

حافظ سلماوي: تشغيل السد تجريبيا لا يؤثر على مصر.. واثيوبيا امامها فرصة للتعاون

كما اكد سلماوى ان الامور جيدة فى ظل استمرار سقوط الامطار لكن الخوف في حالة حدوث الجفاف واثيوبيا لاتطبق المعايير وقامت بتغيير التصميم اكثر من مرة اثاء بناء السد وبالتالى هذا امر يدعوا للقلق ولاشك ان الدولة الاكثر تضررا هي السودان ، لذا الامر يتطلب سياسة النفس الطويل والتعامل بحكمة مع الجانب الاثيوبي وعليه هو الاخر استغلال امكانيات مصر والتعاون المشترك بين البلدين الذي يدفع بالتنمية ، لان اثيوبيا ليست قادرة على توزيع الكهرباء ولا تمتلك شبكة كهرباء والسد لن ينتج اكثر من 16 مليار متر مكعب ، وبالتالى عليها مد العون والتعامل مع مصر من اجل استقرار المنطقة والنهوض بها.