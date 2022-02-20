/680618/أهلي-طرابلس-يفوز-على-الصفاقسي-بثنائية-مجموعة-بيراميدز

حقق أهلي طرابلس الليبي الفوز على نظيره الصفاقسي التونسي بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبوا أهلي طرابلس مباراة قوية وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم، من خلال عدة هجمات نفذوهها منذ بداية اللقاء، في غياب كبير للاعبي الصفاقسي، الذين لم يظهروا بشكل جيد خلال تلك المواجهة.

وأفتتح أهلي طرابلس الأهداف مبكراً في الدقيقة 6 عن طريق شادي الهمام هدف ذاتي في مرماه، ثم عزز بالهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق صالح طاهر بعد مرور مميز من محمد الطبال، ليمرر الكرة للأول ويسكنها الشباك.

بينما سجل هدف الصفاقسي الوحيد أيمن حرزي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/1.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد أهلي طرابلس للنقطة رقم 3 في المركز الثاني خلف بيراميدز، بينما الصفاقسي بثلاثة نقاط بالمركز الـ3.

فاجري يقود بيراميدز للفوز على زاناكو خارج ملعبه بالكونفدرالية

حقق بيراميدز الفوز على نظيره زاناكو الزامبي، بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وقدم لاعبوا بيراميدز مباراة قوية وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم خارج ملعبهم، بينما لم يستطيع لاعبي فريق زاناكو أن يعودا للقاء أو يسجلوا أي أهداف في افلريق السماوي.

بيراميدز ضد زاناكو

وقدم فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الجديد، مباراة قوية وأستطاع تسجيل هدفين في الدقائق 45 و83، ليقود فريقه للفوز على زاناكو خارج الديار.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة رقم 6 متصدراً المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما ظل اناكو بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.

تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أسامة جلال - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - حسين السيد - محمود الجباس

وخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر والمدافع أحمد أيمن منصور.