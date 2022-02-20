/680623/خاص-الأهلي-السعودي-يفاوض-كارتيرون-لتدريب-الفريق

دخل مسئولوا نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات مع باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، لتدريب الفريق خلال الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك مفاوضات بدأت بالفعل بين أحد الوكلاء وسيط من إدارة أهلي جدة وبين كارتيرون، لمعرفة طلباته المادية لتدريب الفريق السعودي.

وينتظر مسئولوا الأهلي حسم موقف كارتيرون مع الزمالك سواء بالرحيل أو البقاء، حتى يتم السير في طريق المفاوضات مع المدرب الفرنسي لإدارة الفريق فنياً.

الزمالك يستقر على إقالة كارتيرون في هذه الحالة

ينتظر مجلس إدارة الزمالك نتيجة مباراة الوداد المغربي الهامة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان أستقر مجلس أدارة الزمالك على إقالة كارتيرون ولا يوجد أي عائق أمامهم ومستعدون لدفع الشرط الجزائي الذي يقدر بـ300 ألف دولار، ولكن استبعدو ذلك القرار في الوقت الحالي بسبب التوقيت الهام للفريق الأبيض بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر مسئولوا الزمالك نتيجة مباراة الوداد، والتي ستحدد بشكل كبير مصري كارتيرون مع الزمالك، حيث ينوي مجلس الإدارة إقالة الفرنسي في حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المغربي.

مباراة الوداد فاصلة في مسيرة كارتيرون مع الزمالك

وبدأ مسئولوا الزمالك بالفعل في البحث عن بديل في حالة إقالة كارتيرون.

وكان تحدث سامي الشيشيني عقب تعادل الزمالك أمام ساجرادا وقال أن مجلس الإدارة أبلغه أنه سيكون ضمن الجهاز الفني القادم للقلعة البيضاء، أي أن المسئولين بالقلعة البيضاء استقروا على إقالة كارتيرون.

سر عدم سفر الزمالك مباشرة للمغرب من أنجولا

رفضت خطوط الطيران المغربية سفر بعثة نادي الزمالك مباشرة من أنجولا، لعدم وجود خط بينهم، بالرغم من سفر بعثة القلعة البيضاء بطائرة خاصة.

وكان قد استقر مسئولوا الزمالك في وقتأ سابقاً بأن تسافر البعثة مباشرة إلى المغرب من أنجولا، قبل أن يتم تعديل القرار بسبب خطوط الطياران الجوية.

مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك: «الحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".