هانى ضاحى يعلن توفير فرص عمل لأعضاء نقابة المهندسين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والمرشح فى الانتخابات المقبلة على منصب نقيب المهندسين، أنه تم إنشاء شركة "المهندس للتنمية المستدامة" بهدف إدارة المشروعات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والهندسية، مشيرًا إلى أنها ستساهم فى توفير فرص عمل للمهندسين العائدين من الدول العربية، بالإضافة إلى حديثى التخرج.
ولفت "ضاحى"، إلى أهمية التدريب الهندسى لثقل الشباب حديثى التخرج، من أجل الحصول على دورات تدريبية مكثفة تؤهلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير فرص عمل من خلال نقابة المهندسين عن طريق ملتقى التوظيف الأول والثانى الذين تم عقدهما وبرتوكلات التعاون التى تم توقيعها مع وزارة القوى العاملة وجهات الدولة المختلفة.
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