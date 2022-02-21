/680629/رقم-قياسي-لبيراميدز-في-البطولات-الأفريقية

حقق بيراميدز الفوز على زاناكو بثنائية نظيفة خارج ملعبه، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد فوز بيراميدز خارج ملعبه على زاناكو، أصبح الفريق يتمتع بسجل فوز مميز خارج دياره، كما اصبح بمتلك رقم هو الفريق الوحيد في فريقيا الذي يمتلكه.

حيث أن بيراميدز خاض في الكونفدرالية خارج ملعبه "١٨" مباراة حقق الفوز في "١٣" مباراة بواقع "٧٢٪" من المباريات، ولا يوجد أي فريق داخل أفريقيا حقق مثل هذا نسبة الفوز.

وظهر فاجري مهاجم بيراميدز الجديد بشكل رائع وأستطاع أن يقود الفريق ويسجل هدفين، ليثبت أقدامه في التشكيل الأساسي لدى إيهاب جلال، اغلذي طلب التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

بالأرقام.. فاجري قطعة بيراميدز المفقودة التي كان يبحث عنها

تألق فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الجديد، خلال مباراة فريقه أمام زاناكو الزامبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وقاد المهاجم الجنوب إفريقي، بيراميدز للفوز بثنائية وهو من سجل الهدفين، وكان يعاني الفريق السماوي من مركز المهاجم الصريح، حيث لم يستقر إيهاب جلال على من يشغل تلك المركز خلال المباريات السابقة.

ولكن بعد تألق فاجري في المباريات التي خاضها مع بيراميدز، يثبت اقدامه بنسبة كبيرة ليكون مهاجم الفريق الأساسي خلال الفترة القادمة.

ويستعرض معكم تعحيا مصر ماذا قدم فاجري مع بيراميدز أمام زاناكو

•100٪ دقة المحاولا على المرمى (3)

•63٪ نسبة نجاح المراوغات (3)

•55٪ نسبة نجاح العرضيات (2)

•2 فرص محققة صنع

•16 اكثر من دخل في التحامات

•هدفين

•9.0 اعلى تقيم في الجولة الافريقية

فاجري يقود بيراميدز للفوز على زاناكو خارج ملعبه بالكونفدرالية

وقدم لاعبوا بيراميدز مباراة قوية وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم خارج ملعبهم، بينما لم يستطيع لاعبي فريق زاناكو أن يعودا للقاء أو يسجلوا أي أهداف في افلريق السماوي.

بيراميدز ضد زاناكو

وقدم فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الجديد، مباراة قوية وأستطاع تسجيل هدفين في الدقائق 45 و83، ليقود فريقه للفوز على زاناكو خارج الديار.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة رقم 6 متصدراً المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما ظل اناكو بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.