/680630/نشرة-أخبار-الفن-عصام-السقا-يطلب-الدعاء-لأحمد-حلاوة-مشادات-بين-أحمد-فلوكس-وإلهام-شاهين-وهذه-تفاصيل-مشاركة-فاطمة-عيد-في-إعلان-الكركمين

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

عصام السقا يطالب الجمهور بالدعاء لأحمد حلاوة

تشهد الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة تدهور ملحوظ، بعد أن أعلن نجله عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام ليست بالقليلة، ونقل على إثره المستشفى، وحرص الفنان عصام السقا على الدعاء للفنان القدير أحمد حلاوة، مناشدا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، إذ نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بحلاوة، وعلق عليه، قاىلا: «ربنا يشفيك ويقومك بألف سلامة، دعواتكم للأستاذ أحمد بالشفاء العاجل».

مشادات بين أحمد فلوكس والهام شاهين

يواصل الفنان أحمد فلوكس، هجومه على الفنانة إلهام شاهين بسبب تصريحاتها عن القبلات، وخرج اليوم في برنامج حدوتة في قهوة، المذاع على قناة الحدث اليوم، قاىلا: «رسالتي كانت واضحة للأستاذة إلهام شاهين ويؤسفني ردها، وأنا بحترم جدًا أنها مش هترد على شخص زيي، بس أتمنى تبقى مجهزة ردها لما تقابل وجه كريم»، مؤكدا أن السينما النظيفة أصبحت غير موجودة في الوقت الحالي.

لترد إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: «أنا أكبر من الرد على الصغار».

فاطمة عيد تكشف تفاصيل مشاركتها في إعلان الكركمين

صرحت الفنانة فاطمة عيد من خلال مداخلتها مع لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على تفاصيل مشاركتها في إعلان الكركمين، مؤكدة أنها قدمت هذا الإعلان منذ 5 سنوات هدية بدون مقابل، للدكتور أحمد الشهير بدكتور الكركمين، الذي تم القبض عليه اليوم بتهمة النصب والإحتيال، وقالت: "جوزي كان بيتعالج عنده من خشونة في الركبة، وعملت الإعلان بدون مقابل من خمس سنين وماحدش منعه"، وعندما سألتها لميس عن طريقة العالج أجابت أنه تم العلاج بالكركومين، وبالفعل تحسن زوجها.

سعد الصغير يطلق برنامج جديد على قناة الشمس

يستعد الفنان والمطرب سعد الصغير لبداية تألق جديدة في عالم تقديم البرامج التليفزيونية من خلال برنامج جديدة يقدمه على قناة «الشمس»، بعنوان «سعد مولعها نار»، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تكون مواعيده في يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدم سعد خلاله فقرات فنية ممتعة مع عدد من النجوم، ومن المقرر أن يقدم عدد من أغنياته المتميزة خلال فقرات البرنامج.