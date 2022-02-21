/680631/فخري-الفقي-مرحلة-التعافي-الاقتصادي-بدأت-أخر-2020-على-مستوى-العلام-بعد-كورونا

تحدث الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مرحلة التعافي الاقتصادي الي سلكتها الدولة المصرية بعد أزمة كورونا ، موضحا ان العالم مع انتشار فيروس كورونا قبل عامين قام باتخذا اجراءات اغلاق على نطاق واسع.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج المشهد المذاع على فضائية تن منوها إلى هدوء الامور وعوةدتها غلى طبيعتها في أخر 2020، لافتا إلى ان مرحلة التعافي الاقتصادي بدأت منذ هذا الوقت على مستوى العالم.

فخري الفقي: مرحلة التعافي الاقتصادي بدأت أخر 2020 على مستوى العلام بعد كورونا

وأضاف النائب فخري الفقي رئيس خطة النواب،إن مرحلة التعافي تتطلب العمل في التيسير النقدي، حيث ضخ مبالغ ضخمة خصوصا أن الاقتصاديات الكبيرة مثل أمريكا كان معدل النمو بها بالسالب، وهذا بسبب عملية الإغلاق، منوها غلى ان حدة التضخم العالمي ستنتهي بنهاية هذا العام،.

واستكمل رئيس خطة النواب أن الموجة التضخمية وافدة من الخارج على مصر ونحن لسنا سبب فيها، مرجعا السبب في التضخم إلى جائحة كورونا.