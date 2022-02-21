الأوقاف تنفى إصدار بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وأكد أن كل ما نشر على بعض الصفحات الشخصية أو المجهولة فى هذا الشأن لم يصدر أى شيء منه عن الوزارة ولا مصداقية له على الإطلاق.

وأوضح أن الوزارة لا يمثلها سوى موقعها الرسمى وصفحتها الرسمية، وسنعلن عن تفاصيل كل شيء فى حينه.

وحذرت وزارة الأوقاف من الالتفات إلى أية أخبار لا تنشر عبر الموقع الرسمى للوزارة أو صفحتها الرسمية، تحريًا للدقة.