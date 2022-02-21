/680633/كايد-عمرو-الحكومة-البريطانية-تسعى-لإلغاء-كافة-القيود-المتعلقة-بفيروس-كورونا-والتعايش-مع-الوضع-الجديد

قال كايد عمرو، المحلل السياسى، ان الحكومة البريطانية تنوى الغاء كافة القيود المتعلقة بفيروس كورونا، موضحا ان الحكومة البريطانية تريد ان تشجع الجميع على التعايش مع الوضع الجديد الذى يعيشه كافة انحاء العالم وهو وجود فيروس كورونا والذى سيظل موجودا بشكل دائم ولن يختفى فجاءة وسيصبح مثل فيروس الانفلوانزا.

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اتجاه الحكومة البريطانية لالغاء كافة الاجراءات الاحترازية

وأكد كايد عمرو، عبر لقائه على برنامج غرفة الأخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان توجه الحكومة البريطانية هو التعامل والتعايش مع هذا الفيروس من خلال أخذ التطعيمات السنوية ويجب على الحياة وعجلة الاقتصاد ان تستمركما كانت من قبل تفشى الوباء، مؤكدا على ان بريطانيا من الان وصاعدا أتخذت كافة الاجراءات الوقائية وتم تطعيم قدر كبير من الشعب البريطانى

واوضح ان بريطانيا تريد ان تعود الحياه الى شبه الطبيعى طالما ان الأعراض أصبحت خفيقة، وان الاحصائيات لم تعد مقلقة، مضيفا ان كل شخص لم يتخد اللقاح حتى الان سوف يسرع الى اخد اللقاح، مشيرا الى انه بداية من الاسبوع القادم لن يفرض على المصاب بفيروس كورونا ان يعزل نفسه 10 ايام وسوف يسمح له ان يخرج الى كل مكان بشكل طبيعى، مؤكدا على أهمية اللقاح فى هذه المرحلة لان الغاء هذه القيود سوف تزيد من سرعة انتشار العدوى.

إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا:

واوضح ان الأمير تشارلز كان مصاب بفيروس كورونا الاسبوع الماضى وتم انتقال العدوى للملكة بريطانيا إليزابيث الثانية من ابنها الأكبر، مشيرا الى ان هذا هو دليل على تأثير التعايش مع الفيروس بان المصابيين اصبحوا يتعاملون مع الاخرين بشكل طبيعى ، مؤكدا على ان الجميع سواء فى بريطانيا او جميع انحاء العالم فهم معرضون للاصابة بالفيروس