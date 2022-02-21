عمرو الجنايني يعلق على تزوير عقد كهربا

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة، حول قضية عقد كهربا التي أثارت الجدر مؤخراً بين مسئولوا الأهلي والزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عمرو الجنايني في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "عندما أحضر كهربا بطاقة دولية مؤقتة سليمة تم قيده في قائمة الأهلي دون أي مشاكل، ولم يعرقل أحد حينها قيده بأي شكل".

وأضاف: "عقد كهربا تم توثيقه قبل ما أستلم المهمة كان في عهد هاني أبو ريده، ولا أنا ليا دعوة بالموضوع ويمكن بعد كده يسألوني كمان على عقد الفناجيلي".

وزاد: "أنا جيت عملت الواجب اللي عليا وبما يرضي ضميري والناس أشادت باللي عملته، ولم أجامل أحد بين الأهلي والزمالك".

وأردف: "وقت أزمة كهربا مع محمد فضل اعتذر اتحاد الكرة له بشكل رسمي بعدما تقدم اللاعب بالاعتذار أيضا، وأنتهت الأزمة بالتصالح بين الطرفين دون توقيع أي عقوبات".

وأختتم قائلاً: "فترة رئاستي لاتحاد الكرة لم تعرف المجاملات وراضي عن قراراتي، وكنت أتعامل مع جميع الفرق بمكيال واحد، ولا أفريق بين فريق كبير وصغير".

ميدو: كارتيرون مغلطش أمام سجرادا.. وفي لاعيبه متستهلش تلعب في الزمالك

حرص أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، على مساندة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، بعد تعادل الفريق مع سجرادا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو خلال برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور، "الإعلام حسسني إن القايمة قامة بعد تعادل الزمالك وسجرادا الأنجولي في إفريقيا".

وأضاف: " تعادل الزمالك وسجرادا ليس النهاية في البطولة، ولسه الفريق قدامه كتير في الماتشات القادمة ولو فاز ماتش هيكون خمس نقط وهيكون موقفه حلو".

وزاد: "مش بداع عن كارتيرون أو حد، بس السبب فعلاً في تعادل الزمالك أمام سجرادا، هم لاعبي الفريق والمدير الفني".

وأردف: "لاعيبه كتير في نادي الزمالك كانت بتلعب ينص مجهودها وكمان أقل، ودا مينفعش".

واختتم: "كارتيرون ناس كتير هاجمته بسبب التعادل، بس كارتيرون مغلطش في التشكيل، علشان لو كان لعب زي ما بيوقل الجمهور بأربعة دفاع ان هيشيل كتير".