تشريعية النواب تناقش قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين..اليوم

/680569/تشريعية-النواب-تناقش-قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-وتهريب-المهاجريناليوم

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

دوت الخليج

قانون الهجرة غير الشخصية

هذا وتناقش الجلسة العامة غدا، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي.

ومن المقرر أن تناقش غدا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.