/680637/سليمان-وهدان-الأغلبية-البرلمانية-في-المجلس-الحالي-حقيقية-ومختلفة-عن-السابق

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه شهد ترأس البرلمان في اوقات عديدة وكانت اوقات صعبة وكان بها وزراء، مشيرا إلى امجلس النواب خلال الفصل التشريعي الاول كان عبارة عن كتلة سائلة :” زي الموجة في الارء وهو الجع الصعب من اجل مممارسة الديموقراطية، موضحا أن البرلمان السابق شهد اصدار حوالي 900 مشروع قانون، وهو اكبر عدد من مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها”.

دوت الخليج جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، موضحا أن مشروعات الدولة كانت متوقفة منذ عام 2011 وحتى عام 2016، حيث تم استخدام أكثر من أداة برلمانية فى المجلس السابق أبرزاها الاقتراح برغبة، وكانت الحكومة تستقبل ما يقرب من 100 اقتراح كل سنة”. سليمان وهدان: البرلمان الحالي به كتلة صلبة وتابع ان البرلمان الحالي به كتلة صلبة، وبه مستقبل وطن وهو الحزب الذي يمثل الاغلبية الحقيقية على عكس البرلمان السابق مزيدا" البرلمان الحالي يشهد تمثيلا حقيقيا للأغلبية ممثل فى حزب مستقبل وطن وليس كأغلبية السابق". وهدان: حزب الوفد يتصدر صفوف المعارضة فى البرلمان المصري وتابع رئيس برلمانية الوفد: "حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، يتصدر صفوف المعارضة فى البرلمان المصري وأجندته وطنية تماما، وحزب الوفد يقدم صورة ديمقراطية فى كافة انتخاباته ونمثل تداول السلطة بشكل سلمي بشكل حزبي".

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