/680566/صناعة-النواب-تناقش-طلب-النائب-أيمن-محسب-بشأن-إعادة-تخصيص-الأراضي-الصناعية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب سالم، بشأن البت في طلبات إعادة تخصيص الأراض الصناعية، أو منح أصحابها مهلة، وذلك لحالات المشروعات الجادة فقط بهدف التيسير عليهم، وفي ذات الوقت دعم الصناعة المحلية.

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هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، أمس الأحد،الموافقة على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

قانون سوق رأس المال

هذا وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.

وأكد سمير، أن مشروع القانون يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

و يتيح مشروع القانون للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.