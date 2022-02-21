طبيب بـ قصر العينى يكشف مصيبة كبرى لـ العلاج بالكركمين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مساء أمس الأحد.

وقال الغزالى حرب، إن مرض السكر ليس له أعراض، والمريض يكون فريسة سهلة لمقدمى وصفات علاج للمرضى مثل الكركمين، مؤكدًا أنه طالب نقابة الأطباء بالتدخل فى هذا الأمر.

وأضاف أن عدم تقييد أحمد أبو النصر الذى ادعى علاج المرضى بـ الكركمين بـ نقابة الأطباء كارثة، لافتًا إلى أن هذا الشخص له عدة فروع بمحافظات مصر، كما أنه نصح مريضًا بأخذ الكركمين بديلًا عن الأنسولين، وهو ما أودى بحياته.

وتابع: "سمعت شكاوى كثيرة من المرضى ضد احمد ابو النصر وغيره، وكتبت عدة مقالات، وطالبت فيها وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء بالتدخل، وسمعت أنه صيدلى، موضوعه كبير ومش صغير، وسمعت إنه كان سبب رئيسى فى وفاة أحد مرضى السكر، طلب منه وقف الحصول على الأنسولين، ونصحه بالحصول على الكركم".

ولفت أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب قصر العينى، إلى أن ثقافة المصريين بحاجة كبيرة إلى التوعية، حيث يسمع الكثيرون ما يقال لهم دون دقة أو سؤال للمتخصصين.

واستطرد قائلا: "منذ 20 سنة، كنت أعالج مريضة سكرى، وتغيبت لمدة عام عنى، وقالت إنها نُصحت بأن تتخلى عن العلاجات التى أصفها لها، وأن تستخدم الترمس حتى تقلل نسبة السكر، وبالفعل أكثرت من تناوله، ما أصابها بانسداد معوى، خضعت لجراحة إثرها، وعادت مرة أخرى تقاسى من ارتفاع نسبة السكرى".