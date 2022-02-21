الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأهم الظواهر المؤثرة

جدة - نرمين السيد - وتوقع الخبراء أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذر الخبراء، من الشبورة المائية المتوقع أن تشهدها البلاد صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الإسكندرية 20 11

وادى النطرون 21 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 19 11

بلطيم 19 11

مطروح 19 10

السلوم 21 10

سيوة 21 09

بورسعيد 20 11

دمياط 19 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 21 10

نخل 21 02

نويبع 22 13

طابا 21 12

كاترين 18 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 22 12

الفيوم 20 09

بنى سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 22 08

قنا 23 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 10

إدفو 26 11

أبوسمبل 25 11

الوادى الجديد 24 08

شلاتين 24 12

أبو رماد 23 13

حلايب 21 13

رأس حدربة 21 14