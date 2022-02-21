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عاجل- شكرى: نقدر جهود أمريكا فى قضية تغير المناخ (صور)

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مصطفى فراج 2022-02-21 09:24 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وعبر وزير الخارجية، سامح شكرى، عن سعادته على المستوى الشخصى بالتعاون مع جون كيرى، معقبا:"أعتبره صديق وعلاقتنا فيها ثقة متبادلة".

سامح شكرى وجون كيرى

 

وقال وزير الخارجية سامح شكرى إنه يقدر كثيرا قوة ما يؤديه كيرى فى قضية تغير المناخ، والأسلوب المتوازن له، والذى تصب فى مصلحة جميع الأطراف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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