عاجل- شكرى: نقدر جهود أمريكا فى قضية تغير المناخ (صور)

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جدة - نرمين السيد - وعبر وزير الخارجية، سامح شكرى، عن سعادته على المستوى الشخصى بالتعاون مع جون كيرى، معقبا:"أعتبره صديق وعلاقتنا فيها ثقة متبادلة".
وقال وزير الخارجية سامح شكرى إنه يقدر كثيرا قوة ما يؤديه كيرى فى قضية تغير المناخ، والأسلوب المتوازن له، والذى تصب فى مصلحة جميع الأطراف.
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