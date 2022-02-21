«الصحة» تطلق 44 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 44 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم الأحد 20 وحتى يوم الاثنين 28من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وامس بمناطق نجع السباعى مركز قوص محافظة قنا، و ابيس 10 مركز وسط محافظة الأسكندرية، وسنجارى مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع "عبد الغفار" أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية يومى 21 و22 فبراير بمناطق طهنا الجبل محافظة المنيا، والأمراء مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والحمانية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ومركز طبى العوضى حي البساتين محافظة القاهرة، والعلاقمة مركز ههيا محافظة الشرقية، وابو غليلة مركز برانى محافظة مطروح، والوحدة الصحية بام الحويطات – النصر مركز سفاجا محافظة البحر الاحمر، ومركز شباب المحسمة المحطة مركز القصاصين محافظة الاسماعيلية.

ولفت "عبد الغفار" إلى أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق الحضرة القبلية مركز وسط محافظة الإسكندرية، وجزيرة بهيج مركز ابنوب محافظة أسيوط، وجدة مركز باريس محافظة الوادى الجديد، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومي22 و 23 فبراير.

ونوه "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية مجانية يومي 23 و24 فبراير في مناطق الكولا مركز أخميم محافظة سوهاج، ومركز طبى الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وكفر دمنهور القديم مركز زفتى محافظة الغربية، ونزلة عبيد محافظة المنيا، وفزارة مركز المحمودية محافظة البحيرة، والسلام مركز الزرقا محافظة دمياط، والدهسة مركز فرشوط محافظة قنا، والغوالية مركز ادفو غرب محافظة أسوان، والزعفرانة مركز راس غارب محافظة البحر الاحمر، وساقية المنقدى مركز أشمون محافظة المنوفية، وبنى عقبة مركز ببا محافظة بنى سويف، وشماس مركز برانى محافظة مطروح، ومركز شباب شندورة مركز حى الجناين محافظة السويس.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 24 و25 من شهر فبراير في منطقتى تانيس مركز صان الحجر محافظة الشرقية، والثورة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق موسى العربى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ووردان حي منشاة القناطر محافظة الجيزة، وكفر سليمان مركز كفر سعد محافظة دمياط، وذلك في يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وذكرت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 26 و 27 فبراير بمناطق نجع غنيم مركز بندر الاقصر محافظة الأقصر، وعرب العييايدة مركز الخانكة محافظة القليوبية، و الأطاولة مركز الفتح محافظة أسيوط، والراهب مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وابو عيطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والشيخ مكرم محافظة سوهاج، والمنيرة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وعبد ربه مركز أطسا محافظة الفيوم.

وأختتمت "الصادق" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 27 و 28 فبراير بمنطقتى امبركامب مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والزهور مركز شرق محافظة الأسكندرية.