ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2022

يستعد فريق طلائع الجيش ضد نظيرة فاركو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري 2022

1- بيراميدز 20 نقطة.

2- الأهلي 19 نقطة.

3-الزمالك 19 نقطة

4- سموحة 18 نقطة

5- فاركو 15 نقطة

6- المصري 14 نقطة

7-الاتحاد السكندري 13 نقطة

8- فيوتشر 12 نقطة

9- سيراميكا كيلوباترا 11 نقطة

10- البنك الأهلي 11 نقطة

11-سيراميكا كيوبترا 10 نقاط

12- الجونة 11 نقطة

13-إنبي 10 نقاط

14-مصر المقاصة 8 نقاط

15-المقاولون العرب 7 نقاط

16-طلائع الجيش 6 نقاط

17-الأسماعيلي 3 نقاط

18-إيسترن كومباني 2 نقاط.

حقق نادي فاركو الفوز على إنبي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نجح فاركو من تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة السابعة والستون من عمر اللقاء، عن طريق أحمد مودي، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

بهذا الفوز يرفع فاركو رصيده إلى النقطة الـ 15، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد انبي عند النقطة الـ 10 في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل فاركو لمواجه انبي

في حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد مودي –رامي صبري –عبدالله بكري

في خط الوسط: جابر كامل – محمود حمادة –محمود عماد –وليد علي – جيفرسون

في خط الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال