عاجل- جون كيرى: نضع ثقتنا فى قيادة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 حول تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، قائلا: "تغير المناخ تهديد خطير للكوكب والتطرف المناخى يحدث بسبب ممارسات البشرية". وأكد جون كيرى قائلاً: "نتطلع الى المضى قدما نحو تحسين استخدام الطاقة فى دولنا والعالم يحتاج الى العمل معا لتحقيق هذا الهدف".

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