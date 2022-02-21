سعفان: حل مشكلة مصرية وصرف معاشها عن زوجها المتوفى السابق عمله بإيطاليا

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس المكتب العمالى بميلانو- إيطاليا، أشار فيه إلى أنه بالتواصل والمتابعة الدائمة والمستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، نجح المكتب فى تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة المذكورة "هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم عن زوجها المتوفى السابق عمله بإيطاليا، وتقرر صرف معاش شهرى للمواطنة، وتحويل مبلغ يعادل نحو 38 ألف جنيه قيمة المعاشات المستحقة لها حتى شهر فبراير 2022 وذلك على حسابها البنكى فى مصر.
وأضاف الملحق العمالى أنه جرى إخطار المواطنة بذلك لمتابعة حسابها البنكى خلال مارس 2022 لحصولها على مستحقاتها، التى أبدت شكرها لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر فى ميلانو، ومكتب التمثيل العمالى على جهودهم فى حل مشكلة معاشها المتأخر.
وجارى المتابعة المستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" لتسوية المستحقات التأمينية لسائر الطلبات المستوفاة المقدمة من المواطنين، والعمل على سرعة تحويل المستحقات لذويها.
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