أعرب جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، عن شكره العميق لوزير الخارجية سامح شكري، متابعا: "عملنا معانا كثيرا عندما كنت وزيرا للخارجية.. وكان شخصا لبقا يعمل بكد من أجل إيجاد حلول.. واتطلع إلى مواصلة هذا العمل.. وأمامنا الكثير لإنجازه ونضع ثقتنا في قيادة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 حول تغير المناخ "كوب 27" لكي نكافح تغير المناخ.
وأضاف جون كيري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري: "نجتمع اليوم في مصر ونحن على دراية تامة بأن هناك مبادئ وحياة أفراد على المحك فيما يحدث في أوكرانيا.. وهذا الأمر لا يغير حقيقة ما يحدث كل يوم بما يخص تغير المناخ.. تغير المناخ تهديد أمني علينا جميعا.. وعلينا مواصلة العمل كل يوم وهذا سبب الزيارة إلى مصر.. نحن نثق في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة.. ومصر اتخذت خطوات كثيرة بالفعل وهي تضع أهداف طموحة بالفعل".
تابع جون كيري: "أعلنا اليوم عن فريق عمل مشترك له هدف واحد وهو العمل على قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، والعمل بصورة مباشرة دعم الدولة المصرية في الطاقة النظيفة والوسائل الجديدة للطاقة".
عقد وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 صباح اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جون كيرى: أعلنا اليوم عن فريق عمل مشترك له هدف واحد وهو... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.