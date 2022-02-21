مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحرى الجوى المشترك "رمسيس 2022"

نفذت عناصر من القوات البحرية والجوية لكلاً من مصر وفرنسا التدريب المشترك البحرى الجوى المصرى الفرنسى " رمسيس 2022 "، والذى يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية، حيث يشارك من الجانب الفرنسى حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال )، ويشارك من الجانب المصرى تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف – 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافــال) والميج (29).

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التى من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتاليه المشتركة مما يسهم فى توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية و الجوية لكلا البلدين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .

يأتى التدريب "رمسيس 2022" فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.

حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكرى الفرنسى بالقاهرة.