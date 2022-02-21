حالة الطقس اليوم الإثنين 21 فبراير في مصر طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية لحالة الطقس اليومية في كافة أنحاد محافظات مصر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان حالة الطقس اليوم الإثنين 21 فبراير، حيث يسود طقس معتدل نهارا على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلاً على كافة أنحاء البلاد مع صقيع على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء، مع وجود شبورة مائية كثيفة وغائم جزئي على مناطق متفرقة من البلاد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 21 فبراير

طقس القاهرة الكبرى والوجه البحري

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري معتدل خلال النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

أكدت هيئة الأرصاد الجوية على يسود طقس في السواحل الشمالية الغربية والشرقية بارد خلال النهار، معتدل خلال النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع وجود شبورة مائية كثيفة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل خلال النهار، وشديد البرودة ليلا + صقيع، أما الظواهر الجوية شبورة مائية كثيفة أحيانا + غائم جزئي.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للدفء خلال النهار، وشديد البرودة ليلا مع سقوط ثلوج على منطقة كاترين، أما الظواهر الجوية يكون الجو غائم جزئي.

شمال وجنوب الصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في شمال الصعيد معتدل خلال النهار وشديد البرودة + صقيع خلال فترات الليل، أما الظواهر الجوية تكون شبوره مائية كثيفة أحيانا+ غائم جزئي، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس دافىء نهارا وشديد البرودة ليلا، والظواهر الجوية يكون الطقس مشمس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 21 فبراير على مختلف أنحاء البلاد