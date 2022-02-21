/680656/بـ-15مدينة-الإسكان-تخصص31-قطعة-أرض-بنشاط-عمرانى-متكامل-وصناعى-وجامعات-ومدارس

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 31 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – جامعات – مدارس – مدينة طبية – تجارى إدارى سكنى – صناعى – طبى – نادٍ رياضى – محطة أتوبيس – مقر بنك – مخازن ومعارض – ورش ومعامل).

دوت الخليج

هيئة المجتمعات العمرانية

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (طبى – تجارى إدارى – محطة أتوبيس – صناعى – ناد رياضى)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة جامعتين، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مدرسة، ونشاط سكنى تجارى إدارى فندقى سياحى ترفيهى، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة عمرانى متكامل، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط صناعى، ومقر بنك، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مخازن ومعارض، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مدينة طبية، ومدرسة.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بنشاط سكنى تجارى إدارى، وورش ومعامل، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة جامعة، وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط صناعي ومعارض، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط عمرانى متكامل، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط سكنى إدارى تجارى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى سكنى، ونشاط صحى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط سكنى تجارى إدارى.