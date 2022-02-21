/680659/انهيار-أجزاء-من-دير-الانبا-بولا-وغلق-الطرق-المؤدية-اليه-بسبب-السيول

تسببت السيول التي ضربت محافظة البحر الاحمر قبل يومين في قطع طريق الانبا بولا وانهيار اجزاء من اسواره وبعض اماكن الصلاه.

وأكد اللواء حامد احمد حامد رئيس مدينة رأس غارب في تصريحات خاصه لـ "دوت الخليج" أنه تم التحرك في الصباح الباكر بالمعدات الثقيله لفتح الطريق، ومعرفة احتياجات الدير من مواد غذائيه ومياه الشرب والوقوف علي الأضرار الناجمة عن الأمطار وإصلاحها علي الفور.

ضربت الأمطار الغزيره طريق الزعفرانه رأس غرب

وكان يوم السبت الماضي ضربت الأمطار الغزيره طريق الزعفرانه رأس غرب وعلي اثر ذالك تم غلق الطرق أكثر من مره، حيث تم رفع اثار السيول من علي الطريق وفتحه مره اخري أمام المرور.

أقدم أديرة العالم في على هضبة مرتفعة

حيث يقع أقدم أديرة العالم في على هضبة مرتفعة، في حضن الجبل بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر وبالتحديد على مسافة 25 كم من جنوب قرية الزعفرانة متفرعا من الطريق الرئيسي الزعفرانة غارب بامتداد 12.5 كم غربًا داخل الصحراء الشرقية، في اشتياق لزائريه، حيث توقفت الزيارات منذ عام ونصف طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد.

أقدم الكنائس والأديرة في العالم

ودير الأنبا بولا يعد أقدم الكنائس والأديرة في العالم، والتي تعود للعصور البيزنطية، حيث تأسس في القرن الرابع الميلادي بواسطة تلاميذ الأنبا «أنطونيوس»، وتم تشييده على هضبة مرتفعة ويضم الدير ثلاث كنائس الأولى كنيسة القديس، «مرقوريوس»، الثانية كنيسة «الملاك ميخائيل» ثم كنيسة القديس «بولا» وهى مشيدة فوق المغارة التي عاش فيها القديس «بولا» والثلاثة كنائس أثرية وأقدمهم كنيسة القديس بولا الأثرية.

دير الأنبا بولا، يوفر مناخ للرهبان والدير يمتلك أدوات من أهم العناصر التي توفر مناخ للرهبان ومؤنهم، حيث يحوي عين ماء والتي هي أصل الحياة، ويضم قلالي للرهبان القديمة والحديثة وهي عبارة عن صوامع للسكن والعبادة ومطحنتا الغلال الأثريتان والمائدة الأثرية القديمة والحديثة، والمعصرة، وبالدير بعض المناخس المعدة للمراقبة في أركان الدير، السراديب، السقاطات، مائدة أثرية، وبعض الطواحين، المعاصر، آبار المياه ثم مكتبة كبيرة بها كثير من الرسوم والمخطوطات والأعمال الفنية.