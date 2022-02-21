عاجل- شكرى: مصر حريصة على تمكين الشباب والمجتمع المدنى فى مجال تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده اليوم الإثنين، مع مبعوث الرئيس الأمريكى لتغير المناخ جون كيرى للتباحث حول قضية تغير المناخ، أن مصر ستبذل كل الجهود لرفع الطموح نحو مكافحة تغير المناخ وتنفيذ اتفاق باريس.
وأشار وزير الخارجية إلى أن تم التباحث مع كيرى حول تكثيف التعاون مع الجانب الأمريكى حول الاستثمارات الخضراء وخصوصا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
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