القباج تستقبل دكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي...

وزيرة التضامن:

• التعاقد مع شركتين من شركات الشحن الخاصة لتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة المصدرة حتى باب المنزل

• توصلنا لحل مع وزارة الصحة والسكان من أجل القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بإجراء الكشف الطبي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الأستاذة مها هلالي مستشار فني وزيرة التضامن لشئون الإعاقة والتأهيل، والأستاذ محمد عبد الوهاب مدير مكتب المشرف العام.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التي تخص ذوي الإعاقة وعلى رأسها موضوع تطوير القدرات المؤسسية للمجلس وميكنته بالكامل، وسبل إنفاذ قانون رقم 10 لسنة 2018 وتفعيل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة القانون، وتشغيل الخط الساخن المرتبط بشكاوى واستفسارات ذوي الإعاقة بالمجلس، كما تطرق الحديث إلى بحث سبل التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل المشاركة في جميع مناحي الحياة بصورة تضمن آليات الدمج والتمكين المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبها استهلت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللقاء بتهنئة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس لتوليها مسئولية المجلس، وأكدت خلال اللقاء على تقديم كل العون الممكن للمجلس، واستشارته في العديد من الملفات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال التنسيق الذي سيتم مستقبلاً بين الوزارة والمجلس.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المشكلات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة والتي رصدها المجلس أو تلقى شكاوى بخصوصها، فضلًا عن غياب التوعية ببطاقة الخدمات المتكاملة.

وقد أفادت السيدة نيفين القباج أن وزارة التضامن قد نظمت لجنة ثنائية مع وزارة الصحة والسكان لحل المشكلات المتعلقة بالحجز الالكتروني على موقع وزارة الصحة والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بذلك الموضوع، مُضيفة أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان من أجل القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بإجراء الكشف الطبي أو الوظيفي، مع أهمية الربط الشبكي بين الوزارتين للتحقق من صحة البيانات.

كما أوضحت القباج أنه تم التعاقد مع شركتين من شركات الشحن الخاصة لتسليم الكروت المصدرة حتى باب المنزل.

وأكدت القباج على إتاحة الوزارة آلية التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة على البوابة الإلكترونية، والتي ستقوم مباشرة بإبلاغ المواطن على تاريخ محدد وعلى مكان عمل الكشف الطبي ويليه الوظيفي، مع إمكانية تحميل المستندات المطلوبة الكترونياً ومتابعة موقف تسليم البطاقة.

كما تطرقت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس إلى ضرورة الدعوة لتهيئة وتيسير العديد من الجهات التي تقدم مصالح وخدمات للمواطنين، وأعربت عن سعادتها بعقد لقاءات مجتمعية مع ممثلين عن ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، والحديث عن التحديات التي يواجهونها لبحث سبل الحلول الممكنة مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات المختلفة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال اللقاء، على أهمية الربط الشبكي ما بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس وكافة الوزارات المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم لتسهيل التواصل وإيجاد الحلول الممكنة والسريعة.