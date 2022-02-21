سامح شكري والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ يطلقان مجموعة العمل المصرية الأمريكية للمناخ

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اعلن وزير الخارجية سامح شكري، والمبعوث الرئاسى الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري، اليوم الاثنين،خلال المؤتمر الصحفي المشترك تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المعنية بالمناخ.

دوت الخليج

مؤتمر المناخ الـ 27

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجيةة السفير سامح شكري، والمبعوث الأمريكي فى ختام المباحثات التى عقدت صباح اليوم الإثنين بمقر وزارة الخارجية. وأضاف السفير سامح شكري، وزير الخارجية إنه تم الاتفاق على تأسيس مجموعة العمل المصرية الأمريكية، خلال جولة الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة العام الماضى، مؤكدا على شرورة التنسيق فى الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين،

وكان سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المزمع عقده نهاية العام الجاري بمدينة شرم الشيخ، ، أكد أن تغير المُناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المُناخ.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس الأحد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل التحيات إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مشيداً سيادته بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، ومؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مرزوق الغانم نقل إلى السيد الرئيس تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا، خاص

ةً في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.