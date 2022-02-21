/680671/سامح-شكري-مصر-تحرص-على-تمكين-الشباب-والمجتمع-المدني-العاملين-فى-مجال-المناخ

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر مستمرة لرفع طموح عمل المجتمع الدولي فى قضية المناخ من خلال خفض الانبعاثات، مؤكدا اهمية التنسيق المصري الامريكي على الموضوعات ذات الاولويه والغهتمام المشترك فى جدول عمال المؤتمر الاطراف الـ 27 حول المناخ، المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ نهاية لاعام.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجيةة السفير سامح شكري، والمبعوث الأمريكي فى ختام المباحثات التى عقدت صباح اليوم الإثنين بمقر وزارة الخارجية.

وأكد سامح شكري ، حرص على تمكين الشباب والمجتمع المدني تأكديا على دورهم الهام فى مواجهة التغيرات المناخية، موضحا اتساع مجالات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمركية خاصة فى مجالات الطاقة الجديد والمتجددة ولتحول الاخضر، لافتا إلى ان مصر تمتلك من الطاقة ما يجعلها مركز عالمي للطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس الأحد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل التحيات إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مشيداً سيادته بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، ومؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.