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فولة واتقسمت نصين.. تشابه كبير بين نجوم مصريين وأجانب

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مونيكا فليمون 0 تبليغ

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قام الجمهور بجمع عدد من الصور لنجوم أجانب يشابهون نجومنا العرب إلى حد كبير، حتى تظنهم أخوات أو أنهم نفس الشخص، وإليكم بعض هؤلاء النجوم..

دوت الخليج يرصد عدد من النجوم الأجانب والعرب يشبهون بعضهم لحد كبير

محمود الجندي ولاعب الكرة الشهير مرادونا

جمع الجمهور صورة الفنان المصري الراحل محمود الجندي وصورة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير دييغو مارادونا؛ للتشابه الكبير بينهما في الشكل، وهم بالفعل يمتلكون بعض من ملالمح الوجه المشابهة جدًا لبعضهما، ويكبر الجندي مارادونا بما يقارب 15 عام.

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تشابه شيرين عبد الوهاب وياليتزا أبريسيو

تجمع البشرة السمراء كل من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب والممثلة المكسيكسة ياليتزا أبريسيو، ويمتلكان شبهًا كبيرًا في الشفايف والضحكة، فشابه الجمهور أبريسيو بشيرين عنما قامت بعمل تسريحة شعر جعلتها قريبة في الشبه للغاية مع شيرين، رغم أن أبريسيو تصغر شيرين بحوالي 13 عام.

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الشعر الأبيض يجمع بين محمود قابيل و هاريسون فورد

وجد الجمهورًا تشابهًا بين الفنان المصري محمود قابيل والممثل والمنتج الأمريكي هاريسون فورد، بينما يوجد بعض الاختلافات بينهما، ولكن الشعر الأبيض والبشرة والعيون الفاتحة اللون تجعلهما قريبين في الشبه من بعضهما، وفارق السن بينهما 22 سنة، حيث يكبر فورد قابيل.

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يسرا اللوزي وبيرين سات

ربط الجمهور بين شكل الفنانة يسرا اللوزي في بداية مشوارها بالممثلة التركية بيرين سات، حيث كانت بيرين في ذلك الوقت مشهورة جدًا في مصر والوطن العربي بعد أنتشار أعمالها، وأكثرها أنتشارًا: مسلسل العشق الممنوع التي قدمت فيه دور البطلة سمر، ومسلسل فاطمة التي حمل اسم الشخصية التي قدمتها، بينما يوجد بالفعل تشابه بينهما يأتي من الملامح الرقيقة والعيون الفاتحة، وتقريبًا يملكان نفس العمر مع فارق لا يُذكر.

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أحمد داوود وهيث ليدجر

يوجد تشابه كبير بين الممثل المصر أحمد داوود والممثل الأمريكي هيث ليدجر، الذي قام بشخصية الجوكر وفقد حياته من بعدها عام 2008، فالجميع لاحظ التطابق في الضحكة ورسمة الوجه، رغم أن ليدجر هو الأكبر بما يقارب 4 أعوام.

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الشبه بين أيتن عامر ولورين جاروجي

شبَّه الجمهور المغنية الكوبية الأمريكية لورين جاروجي بالممثلة المصرية أيتن عامر، لنظرتهما المتشابهة، وأوضاع التصوير التي تجعلهما قريبتين في الشكل لبعضهما، وفراق السن بينهما 10 سنوات، حيث أن جاروجي هي الأصغر سنًا.

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مؤمن نور وجيمس ماكفوي

هناك تشابه واضح بين الممثل المصري مؤمن نور ونجم هوليوود المعروف جيمس ماكفوي، وليدهما ضحكة واحدة، ويتشابهان في تقسيمة الوجه، بينما يكبر ماكفوي مؤمن بما يقارب بـ4 أعوام.

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ملامح تجمع شيري عادل وفيديا بالان

جمعت الضحكة الرقيقة والملامح الناعمة والعينتان العسليتان كل من الممثلة المصرية شيري عادل ونظيرتها الهندية فيديا بالان، حيث أن لهما صور تشبهان فيها بعضهما بشكل كبير، وفي وقت الآخر تشعر أن لا تشابه بينهما من الأصل، وتكبُر فيديا شيري بما يقارب الـ10 سنوات.

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الشبه بين محمدعساف وكريستيانو رونالدو

جمع الجمهور المطرب الفلسطيني محمد عساف في أول ظهوره بلاعب كرة الكدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو،  ويكبر كريستيان عساف بحوالي 4 أعوام.

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شبَّه الجمهور ميريهان حسين بكيم كردشيان

جمعت الملامح الأنثوية والشعر الأسود الطويل بين الفنانة المصرية ميرهان حسين والممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كردشيان، كما أن وجههما مرسوم بنفس الشكل، بينما الفرق في العمر بين كيم وميرهان لا يتعدى العامين.

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الجمهور يجمع بين محمود حميدة وروبيرت ميتشوم

شعر الجمهور بتشابه يجمع بين الفنان المصري الكبير محمود حميدة، وبين الفنان الأمريكي روبيرت ميتشوم، والذي كان يكتب ويمثل ويغني.

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ظهر التشابه بينهما مع مرور السنين، ولكن في روح الجان خفيف الظل الم تتغير منذ بداية كل منهما، هي التي ربطت بينهما، ولد ميتشوم في عام 1917 وتوفى عام 1997، بينما ولد حميدة عام 1953.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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