سارة عبد الرحمن تسيطر على مهرجان أسوان لأفلام المرأة بعملين

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دوت الخليج يرصد أفلام سارة عبد الرحمن في الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أتي الفيلم الاول بعنوان Deliverance: A Women’sا Revolt الذي حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير ضمن منافساته في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، بينما الفيلم التاني فكان يحمل اسم «1+1».

انطلاق مهرجان أسوان لأفلام المرأة

تنطلق فاعليات الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، في الفترة بين 23 فبراير حتي 28 من نفس الشهر الجاري.

تكريم سوسن بدر ضمن فاعليات المهرجان

هذا وقرر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن يكرم النجمة سوسن بدر في حفل افتتاح دورته السادسة، ومنحها جائزة إيزيس للإنجاز وذلك في المهرجان التي سنتطلق فعالياته في الفترة من 23 حتى 28 فبراير حيث يمنح مهرجان أسوان لأفلام المرأة الفنانة سوسن بدر جائزة إيزيس للإنجاز تقديرًا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.

الفنانة سارة عبد الرحمن

من ناحية اخرى، اكتشفت سارة عبد الرحمن موهبتها الفنية من خلال المشاركة في مسرحيات بالجامعة الأميركية أثناء فترة دراستها للمسرح والإعلام، وتعرّف عليها الجمهور بظهورها المميز في فيلم 1000 مبروك للنجم أحمد حلمي، لتشارك بعده في أكثر من عمل درامي كوميدي مثل جوز ماما، سيدنا السيد، وحسن التنين. شاركت سارة بعد ذلك في عدد من المسلسلات الاجتماعية مثل تحت السيطرة، ونوس، كما نافست في موسم رمضان 2017 بمسلسل لا تطفئ الشمس. النجاح الذي حققته بشخصية هبة في مسلسل سابع جار ميّزها في شخصية البنت المصرية الجدعة، لتشارك بعده في فيلم سوّاح والذي حصد أكثر من 35 جائزة دولية. شاركت سارة أيضًا في البطولة الجماعية لفيلم الكنز 2، كما قدمت شخصية رانيا في الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ، وعُرض لها مؤخرًا مسلسل بيمبو على منصة شاهد vip.

تابعت سارة أيضًا شغفها بالمدونات، لتحقق شهرة على الإنترنت بمدونتها عالم سارة، كما شاركت في كتابة وتقديم برنامج ساليزون الذي عُرض على منصة Viu، إضافة إلى مشاركتها في 3 مواسم من برنامج البلاتوه (2017-2016) الذي قدمه النجم أحمد أمين وحقق نجاحاً عبر عرضه تليفزيونًا وعلى يوتيوب، كما كانت دائماً مشاركة في مبادرات تهتم بقضايا بيئية واجتماعية ونسائية.