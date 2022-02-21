/680673/لجنة-وزارة-الري-تناقش-أزمة-مخر-سيل-سنور- مع-محافظ-بني-سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مع أعضاء اللجنة التي أرسلها وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، بناء على طلب المحافظ، دراسة وإعداد تقرير شامل عن حدوث فتحة في مخر سيل سنور نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة ، والتي تسبتت في تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بقرية سنور القديمة القريبة من المخر

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حيث ضمت اللجنة كل من:المهندس طارق عواد رئس قطاع الري"ممثل الوزير"،المهندس فتحي رضوان رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، الدكتور جمال قطب رئيس معهد بحوث المياه، المهندس عبد القادر الشناوى رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة الدكتور أحمد البلاسي معهد بحوث الإنشاءات.

حلول مستديمة وتوضيح أسباب حدوث ذلك

ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة الأسباب التي أدت لحدوث المشكلة في ضوء زيارتهم الميدانية اليوم لكامل المنطقة ،مطالباً بحلول مستديمة وتوضيح أسباب حدوث ذلك،رغم التطوير والتأهيل الذي نفذته وزارة الري ،للقضاء على تكرار المشكلة التي تعرضت لها القرية مرتين خلال عامين فقط، تحديداً في عامي 2020 و 2022 ، وهو وضع لم يحدث منذ 1969.

الدولة لم تدخراً جهداً ولا اعتمادات مالية في سبيل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة

وقال المحافظ إن الأهم في الموضوع إيجاد حل مستديم لرفع المعاناة عن كاهل أهالي قرية سنور وكذا القرى المجاورة، فالدولة لم تدخراً جهداً ولا اعتمادات مالية في سبيل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مؤكداً على أهمية إعداد تقرير شامل وتفصيلي عن أسباب الواقعة،سواء كان الأمر متعلقاً بسوء تخطيط أو مشكلات في التنفيذ،أو أن الأمر فوق التوقعات من حيث كميات المياه المتدفقة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء من النواحي الفنية أو القانونية.

كميات المياه المتدفقة إلى مخر السيل

ومن جانبهم أوضح أعضاء اللجنة الأسباب المبدئية لهذه المشكلة،والتي تكمن في أن كميات المياه المتدفقة إلى مخر السيل فاقت التوقعات والمعايير القياسية التي يتم التصميم بناءًعليها،حيث أن المعايير المتبعة يتم من خلالها حساب الطاقة الاستيعابية المتوقعة لـ 100 سنة قادمة،ب وعلى الرغم من ذلك تم التصميم والتنفيذ على طاقة استيعابية متوقعة لـ 200 سنة مقبلة تستوعب 36 مليون متر مكعب، كحل جذري ونهائي للمشكلة.

وأوضحت اللجنة أن المخر استقبل"اليوم"حوالي 51مليون متر مكعب"أي أعلى بحوالي 30 % من الطاقة الاستيعابية المتوقعة التي تم التصميم والتنفيذ على أساسها"وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تتسبب في تقلبات الطقس على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط،بالإضافة إلى تعرض المنطقة لعاصفتين من الأمطار خلال عامي 2018 و2019،مما أدى إلى تشبّع التربة بالماء،الأمر الذي ساعد في سرعة تدفق وجريان مياه السيول،مؤكدين أن بحيرات التهدئة ،التي تم إنشاؤها، ساهمت في احتجاز حوالي 16 مليون مترمكعب،والذي خفف من حدة وآثار الأزمة