«التنظيم والإدارة»: إنهاء 8 برامج تدريبية لـ121 موظفا خلال يناير الماضى

جدة - نرمين السيد - وذكر المركزى للتنظيم والإدارة فى بيان اليوم أن البرامج التدريبية تم تنفيذها لـ121 موظفا من المرشحين لشغل وظائف قيادية من درجة مدير عام، والدرجة العالية، والدرجة الممتازة، وذلك فى 21 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة منها، وزارة الموارد المائية والرى، الأزهر الشريف، جهاز تنمية التجارة الداخلية، وجامعة الزقازيق وغيرها، خلال شهر يناير الماضى.

وذكر الجهاز أنه يواصل تنفيذ خطته التدريبية للنصف الثانى من العام المالى (2021 - 2022) فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التى تتضمن 5 محاور هى (برامج بداية - برامج المسار الوظيفى - برامج القيادة الوسطى - برامج الإدارة العليا - برامج بداية جديدة)، بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

وأضاف أن الخطة التدريبية تشمل أيضا مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات، والتى تهدف لإكساب موظفى الجهاز الإدارى للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة لأداء أعمالهم اليومية، بما ينعكس بشكل إيجابى على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.